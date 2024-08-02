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Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen dört can salı içerisindeki üçü çocuk 50 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki üçü çocuk 50 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 düzensiz göçmen yakalandı.

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