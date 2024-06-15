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Yine Urla ilçesi açıklarında durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Urla ilçesi açıklarında ise motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 1'i çocuk 21 kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ve Urla ilçeleri açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı, 10 yabancı uyruklu yakalandı.

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