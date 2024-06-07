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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karaburun ve Çeşme açıklarında can sallarında düzensiz göçmelerin olduğu bilgisi üzerine bölgelere bot ekibi sevk edildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında 4 can salındaki 21'i çocuk 70 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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