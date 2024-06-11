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Öte yandan ekipler, Çeşme açıklarında da lastik botta 4'ü çocuk 40 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ve Seferihisar açıklarında lastik bot tlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme ilçesi açıklarında ise 40 göçmen yakalandı.

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