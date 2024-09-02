İzmir Adliyesi, 2024-2025 adli yılını görkemli bir törenle açtı. Atatürk büstüne çelenk sunumu ve saygı duruşuyla başlayan tören, önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İzmir Adliyesi, 2024-2025 adli yılı açılışını düzenlediği törenle kutladı. Tören, Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başlayıp, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Etkinliğe İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Gökberk Sunal ve İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz gibi önemli isimler katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Tosun’un konuşması:

Törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, adli yılın önemine değindi ve yargı hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulması için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Tosun, adliye binasının güçlendirilmesi için başlatılan projelere dikkat çekerek, "Bu anlamda geçen aydan itibaren adliye sarayımızın güçlendirmesine başladık. Yaklaşık 550 gün sürecek projeyle adliye binamız, adliye hizmetinin verilmesinde daha iyi ve kullanışlı hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Katılımcıların görüşleri:

Törene katılan diğer yetkililer, adli yılın açılışında bulunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederken, yargı sisteminin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptılar. İzmir Valisi Süleyman Elban ve İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz da adaletin sağlanması için yapılan bu tür etkinliklerin önemini belirttiler.

Proje detayları:

Adliye binasının güçlendirilmesine yönelik projeler hakkında bilgi veren Cumhuriyet Başsavcısı Tosun, bu projelerin adliye hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve binanın daha verimli kullanılmasını sağlamayı hedeflediğini açıkladı. Projenin detayları ve süreci hakkında bilgi verirken, adliye çalışanlarının ve vatandaşların daha iyi hizmet alacaklarını vurguladı.