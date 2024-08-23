İzmir’in yoğun trafik hatlarından biri olan Akçay Caddesi, bugün arıza yapan bir araç nedeniyle büyük bir trafik sıkışıklığına sahne oldu. Aracın merkez istikametine, Optimum tünel girişine yakın bir noktada arızalanması, trafik akışını ciddi şekilde etkiledi.

Araç yol dışı yapılıyor

Arıza yapan araç, yol kenarına çekilmeye çalışılıyor. Ekiplerin olay yerine hızlı müdahalesine rağmen, trafik akışı aksıyor. Sürücülerin bu güzergahı kullanırken dikkatli olmaları ve alternatif yolları tercih etmeleri öneriliyor.

Trafik yoğunluğu Sarnıç Kavşağı’na kadar uzandı

Arıza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, Akçay Caddesi’nden geriye doğru Sarnıç Kavşağı’na kadar uzandı. Araç sürücüleri bu noktada uzun beklemelerle karşılaşırken, yetkililerden güzergahı kullanacaklar için uyarılar geldi. Özellikle akşam saatlerinde yoğunluğun artabileceği belirtiliyor.