Toplu Taşıma: Bulvar, şehir içi toplu taşıma hatlarının kesişim noktasında yer alır, bu nedenle ulaşım açısından oldukça elverişlidir. İzmir Metro hattı ve ESHOT otobüsleri bulvar boyunca hizmet vermektedir.

Trafik ve Park: Bulvar, genellikle yoğun bir trafiğe sahip olup, çevresinde park yerleri bulmak bazen zor olabilir. Ancak, bu bölgedeki otoparklar ve çeşitli park alanları, alışveriş yapanlar ve ziyaretçiler için kolaylık sağlar.