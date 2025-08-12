

Anahtar Parti İzmir İl Teşkilatı’nda istifa dalgası devam ediyor. Kurucu İzmir İl Teşkilat Başkan Yardımcısı Ümit Aydın’ın geçtiğimiz günlerde istifa etmesinin ardından yönetimden yeni ayrılıklar yaşandı.

Dört kurucu üye görevlerinden ayrıldı

Kurucu yönetim kurulu üyeleri Abdullah Ak, Fatih Malkoç, Furkan Kavuşt ve Yücel Özkan görevlerinden istifa etti. İstifalar sırasında üyeler, “Edep yahu” ifadelerini kullandı.

Parti kurucularından daha önce de ayrılanlar oldu

Anahtar Parti’nin kurucularından Levent Peşker ve Fevzi Babur da daha önce görevlerinden istifa etmişti. Böylece partideki kurucu kadrodan ayrılanların sayısı artmış oldu.

Yeni istifalar gündemde

Parti kulislerinde mevcut yönetimden de yeni istifaların gelebileceği konuşuluyor. Ancak bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.