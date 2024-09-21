İzmir'in Bornova ilçesi Ankara Caddesi Merkez istikametine doğru Zafer Payzın Köprüsü üzerinde bir trafik kazası meydana geldi. Olay sonrası gerekli güvenlik önlemleri alındı ve kazaya karışan araçların yol dışına çekilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Trafik yoğunluğu uyarısı

Kaza nedeniyle, Ankara Caddesi'nin bu noktası geriye doğru yoğun bir trafik akışına neden oldu. Trafik sıkışıklığı, 252 Sokak kavşağı mevkiine kadar uzanıyor. Güzergahı kullanacak olan sürücülerin, olası gecikmelere karşı dikkatli olmaları ve alternatif yolları değerlendirmeleri öneriliyor.

Yol kullanıcılarına bilgi

Kazanın detaylarıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek ve güncel durumu takip etmek için yol kullanıcılarının dikkatli olmaları önem taşıyor.