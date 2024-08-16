İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Bolu ve Karabük'te çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde 47 yangın çıktığını duyurdu.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olan orman yangınlarıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün ülke genelinde 47 yangın çıktığını, bunların 30'unun kontrol altına alındığını ve 17'sine müdahalelerin sürdüğünü belirtti.

İzmir’de yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yamanlar Karatepe mevkisindeki yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz ve 10 su ikmal aracı ile müdahale ediliyor. Yangın, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde bazı evleri ve bir hayvan barınağını etkiledi. Göynük-Nallıhan kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Ayrıca, ardından İzmir'in Ödemiş ilçesinde Pirinççi Mahallesi Güzderesi mevkisinde de alevler yükseldi. İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına helikopter ve uçak desteği de sağlandı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Aydın’daki yangın için hızla müdahale ediliyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin koordineli çalışmalarıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, rüzgar nedeniyle hızla büyüyor.

Muğla ve Manisa’daki yangınlar kontrol altına alınıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yangın, makilik alandan başlayarak zeytinliklere sıçradı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde de Boyalı ve Kayacık mahallelerinde çıkan yangınlar için havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

Bolu ve Karabük’te yangın söndürme çalışmaları sürüyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde Bekirfakılar köyü mevkisinde çıkan yangın için 10 helikopter ve 90 arazözle müdahale ediliyor.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde ise Beydini köyü mevkisinde çıkan yangına 9 arazöz ve 81 personel ile müdahale ediliyor.