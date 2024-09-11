İzmir’in Bornova ilçesinde gerçekleştirilen geniş çaplı polis operasyonunda, silah ticareti yaptığı belirlenen iki şüpheli yakalandı. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda, çok sayıda ruhsatsız silah ve suç gelirleri ele geçirildi.

Operasyonun detayları

Polis ekipleri, Bornova’da silah ticareti yaptığı saptanan iki kişiyi uzun süre takip etti. Savcılığın talimatı doğrultusunda, belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, arama sırasında önemli bulgulara ulaştı. Operasyonda, 10 ruhsatsız tabanca, 16 pompalı tüfek, 2 av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen toplamda 52 bin Türk lirası ile bin 620 dolar nakit para ele geçirildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.