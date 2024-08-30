İzmir'in Buca ilçesinde, Homeros Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazası nedeniyle önemli bir yol kapalı durumda. Onat Caddesi yönünde gerçekleşen kazanın ardından, araçların yol dışı yapma çalışmaları devam ediyor.

Yoğunluk artışı bekleniyor

Kazanın etkisiyle birlikte Homeros Bulvarı'ndan Konak Tünelleri istikametine doğru trafik yoğunluğu oluşmuş durumda. Söz konusu bölgede ilerlemekte olan araçların ve yol kullanıcılarının, trafiğin akışında aksamalar yaşanabileceği konusunda dikkatli olmaları öneriliyor.

Yol kullanıcılarına uyarı

Buca ve çevresinde seyahat edenlerin alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye ediliyor. Olay yerine ulaşan ekipler, araçların yol dışı yapma işlemlerini sürdürürken, trafik akışının normale dönmesi için çalışmalarına devam ediyor.