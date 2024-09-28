İzmir'in Buca ilçesinde, Çevik 1 Meydanı sonrası Eğitim Fakültesi önünde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı. Bir otobüsün yanından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü, yan yoldan aniden çıkan bir araçla karşı karşıya kaldı. Durumu son anda fark eden motosiklet sürücüsü, çarpışmamak için motorunu yan yatırarak olası bir kazayı önledi.

Kaza, motosiklet sürücüsünün hafif sıyrıklarla atlatıldığı ve her iki tarafın da büyük bir hasar yaşamadan olayı atlattığı bir şekilde sonuçlandı. Kazaya karışan sürücüler olayın ardından birbirinden özür dileyerek durumu tatlıya bağladı.