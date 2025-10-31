İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki atıl alanları yeşil alana dönüştürme çalışmaları kapsamında Bayraklı Soğukkuyu Mahallesi’ndeki vatandaşların keyifle vakit geçirip dinleneceği, spor yapacağı park alanı oluşturuldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın kentin yeşil alanlarını artırma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, şehrin atıl alanlarını yeşil alanlara dönüştürmeye devam ediyor. Son dönemde konut sayısının ve hastanelerin arttığı Bayraklı’nın Soğukkuyu Mahallesi’nde 7 parselden oluşan toplam 3 bin 370 metrekarelik alan, park ve spor alanı olarak kente kazandırıldı. Zemin çalışmasının ardından peyzaj düzenlemeleri tamamlandı. Oturma alanları düzenlenirken, parka spor ekipmanları ve çöp potaları yerleştirildi.

Çocuk oyun alanı da olacak

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kuzey Alanlar Bakım Şefi Nuray Horozal Çokay, kentteki atıl alanları değerlendirmeye devam ettiklerini belirterek, "Soğukkuyu Mahallesi’nde halkımızın rahat nefes alabileceği, şehrin oksijenini değiştirecek bir çalışma yürüttük. Burada oturan vatandaşlarımızın talebi üzerine parka spor aletleri ekledik. Yeni ağaçlar dikerek ağaçlık bir alan oluşturduk. Çocuk oyun alanı da yapacağız" dedi.

"Yatırımlardan çok memnunuz

Mahalle halkının büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Soğukkuyu Mahallesi Muhtarı Coşkun Bülbül ise "Parkımız çok güzel oldu. Burası daha önce kötü durumdaydı. Arabalar girdiği zaman genelde toz içinde kalıyordu, apartman sakinleri hep şikayetçiydi. Yeni yeşil alana kavuştuk. Cemil Başkan’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Mahallemiz çekim merkezi oldu. Nüfus gittikçe artıyor. Yeni Girne’deki üst geçit çalışmamız da bitmek üzere. Bu dönem yatırımlardan çok memnunuz" diye konuştu.

Başkan Tugay’a teşekkür

60 yıldır Soğukkuyu Mahallesi’nde ikamet eden Faruk Kaya, "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını gerçekten yapıcı buluyorum. Nereye adım atarsam Büyükşehir’in elemanlarını görüyorum. Sabah da mazgalları temizlenirken gördüm. Benim çok hoşuma gitti. Samimiyetle söylemek istiyorum, seçimde oy vermemiştim ama bundan sonra söz veriyorum bütün seçimlerde oyum Cemil Tugay’a. Burası daha atıl durumdaydı, eksikleri vardı. Muhtarımızın da öncülüğünde şu anda yapılanlardan çok memnunum. Ben buranın yerlisiyim. İlla ki oturduğum yerin daha güzel, yeşil olmasını isterim. Belediyemiz bunu sağladı" ifadelerini kullandı.

"70 yıldır Soğukkuyu’dayım böyle güzellik göremedim"

Ömer Arıkan ise "Burada yapılanları tarif edemem inanın içtenlikle söylüyorum çok güzel oldu. Bu alana daha önce arabalar park ediyordu, toprak alandı, meydanda taşlar vardı. Yeşillik insanın içini açar. Hele çocuklar için çok iyi bir şey. Çocuklar devamlı buraya gelip oynuyor. Spor alanı yapıldı. Ben çok seviniyorum. 70 yıldır Soğukkuyu’dayım böyle güzellik görmedim" dedi.

11 farklı türde 123 ağaçla nefes alanı oluşturuldu

Toplam 2 bin 285 metrekare yeşil alanın kazandırıldığı alana Anadolu sığla, dut, akçaağaç, lale ağacı, meşe, ligustrum, beyaz ve pembe çiçekli akasya, jakaranda, sofora ve süs eriği olmak üzere toplam 123 ağaç, 280 çalı dikildi ve çim serildi. Peyzaj çalışmalarında dolomit taşı, bazalt taşı ve cüruf kullanılarak şık bir görüntü oluşturuldu.