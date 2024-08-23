İzmir'de çıkan yangınların ardından yaraları sarmak için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yamanlar Dağı ve çevresindeki mahallelerde yoğun bir çalışma başlattı. Yangın mağdurlarına destek sağlamak amacıyla olağanüstü meclis toplantısında alınan özel komisyon kararının ardından sahaya inen belediye ekipleri, hem ayni hem de nakdi yardımların ulaştırılması için kapı kapı dolaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla başlatılan bu çalışmalar kapsamında, sosyal tespitler ve incelemeler yapıldı.

Eğitimle başlayan destek süreci

Yaklaşık 100 kişilik ekip, ilk olarak Karşıyaka Örnekköy Sosyal Hizmetler Yerleşkesi’nde eğitime tabi tutuldu. Görev dağılımının yapılmasının ardından ekipler, Yamanlar, Onur, Zübeyde Hanım, Doğançay, Latife Hanım, Sancaklı ve Körfez mahallelerine yönlendirildi. Yangından etkilenen evlere giren ekipler, gıda kolilerini teslim ederek vatandaşlara destek oldu. Ayrıca, yapılacak 50 bin TL'lik nakdi yardımlar hakkında bilgilendirme yapıldı ve psikolojik destek sağlandı. Hanelerde işsiz, engelli veya hastalığı bulunan bireyler hakkında da bilgi toplanarak ihtiyaçlar belirlendi.

Mahalle muhtarlarıyla iş birliği içinde çalışan belediye personeli, aynı zamanda vatandaşların İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden beklentilerini dinledi ve taleplerini kayıt altına aldı.