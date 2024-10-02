İzmir Büyükşehir Belediyesi, ailesi İzmir’de ikamet eden ihtiyaç sahibi ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerle hayırsever gönüllüleri buluşturarak, gençlerin eğitim hayatlarına destek olmayı amaçlayan Eğitim Köprüsü projesini hayata geçirdi. Projeye katılmak isteyen öğrenci ve gönüllüler, 31 Ekim’e kadar başvuruda bulunabilecek.

Öğrenciler hayırseverler ile buluşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere destek sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda devlet ve vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuyan gençler, hayırseverler ile buluşturulacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, gönüllü kişi, kurum ve kuruluşlarla öğrenciler arasında bir köprü oluşturacak. Öğrenciler, proje hakkında daha fazla bilgi almak ve başvurularını tamamlamak için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin “Biz Varız” platformunu ziyaret edebilirler.

Başvuru Koşulları:

Projeden yararlanmak isteyen öğrencilerin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Ailesi İzmir’de ikamet eden 17-25 yaş aralığındaki öğrencilerin, devlet üniversitesinde veya vakıf üniversitelerinin yüzde 100 burslu programlarında aktif öğrenim görmesi şart. Ayrıca, başvuran öğrencilerin not ortalamasının 4’lük sistemde en az 2.50 veya 100’lük sistemde 65 olması gerekiyor.

Projeye, aynı aileden birden fazla öğrenci başvuramayacak. Belediye personeli ve açık öğretim öğrencileri de proje kapsamı dışında tutulacak. Başvuru sürecinde, öğrenci belgesi, transkript ve nüfus kayıt örneği gibi belgelerin e-devlet üzerinden barkodlu olarak sunulması zorunlu.