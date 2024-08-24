İzmir Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra göreve gelen kadın muhtarlar için prefabrik muhtarlık ofisleri kurmaya başladı. Bu yeni ofisler, kadın muhtarların güvenli ve verimli bir ortamda çalışmasına olanak tanıyor.

Kadın muhtarlara öncelik veriliyor

Yerel seçimlerde birçok mahallenin kadın muhtarlar tarafından yönetilmeye başlaması, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni harekete geçirdi. Belediye, ofis ihtiyacı olan mahallelerde prefabrik muhtarlık ofisleri kurarak kadın muhtarlara öncelik tanıyor. Bu kapsamda, Çeşme Boyalık ve Urla Yenice mahallelerinde yeni ofisler tamamlandı ve muhtarlara teslim edildi.

Yeni ofislerde güvenli çalışma ortamı

Urla Yenice Mahallesi Muhtarı Aylin Çetinbaş, yeni prefabrik ofisinde çalışmaya başlamanın heyecanını yaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yarımada Şube Müdürü Çağlayan Karaca, Çetinbaş'ı ziyaret ederek ona Türk Bayrağı hediye etti. Aylin Çetinbaş, bu yeni ofislerin kadın muhtarlar için sağladığı güvenli ve rahat çalışma ortamından dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a teşekkür etti. “Belediyemiz, bu hizmeti ihtiyacı olan tüm mahallelere sunuyor. Ancak biz kadın muhtarlar için geçiş süreci daha zorlu olabiliyor. Bu nedenle böyle bir destek almak çok önemli” dedi.

Kadın muhtarların güçlendirilmesi

Prefabrik ofislerin sağlanması, kadın muhtarların mahalle sakinlerine daha iyi hizmet verebilmeleri için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu ofisler, muhtarların hem güvenli bir çalışma ortamına sahip olmalarını sağlıyor hem de mahalle sakinlerinin taleplerine daha etkin yanıt verebilmelerine imkan tanıyor.

Toplumda kadınların gücünü artırma

Bu girişim, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların toplumda daha aktif ve görünür hale gelmesi için attığı önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Yerel yönetimlerde kadın liderlerin sayısının artması, mahalle yönetiminde kadın perspektifinin güçlenmesini sağlıyor ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekliyor.