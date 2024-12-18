30 Ekim İzmir depreminin ardından farklı noktalara dağılan İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleri, Konak Güney Mahallesi’nde yapımı tamamlanmak üzere olan ek hizmet binasında bir araya geliyor. 17 bin metrekarelik bu modern bina, vatandaşların belediye hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlayacak.

Depremden sonra modernleşen hizmet alanı

2020 İzmir depreminde hasar gören eski ana hizmet binasının yıkılmasının ardından, belediye birimleri farklı alanlarda hizmet vermeye başlamıştı. Yeni ek bina, bu dağınıklığı ortadan kaldırarak daha erişilebilir bir hizmet sunmayı hedefliyor.

Bina Özellikleri

Alan: 17 bin metrekare

Kat Sayısı: 5

Otopark Kapasitesi: 85 araç

Hizmet Verecek Birimler: Mezarlıklar Dairesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlıkları.

Can dostlar için özel alanlar

Yeni binada sokak hayvanları için de özel alanlar oluşturuluyor. Modern ameliyathaneler, röntgen birimleri ve sağlık hizmetleri ile can dostların ihtiyaçları karşılanacak.

Yetkililerden açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan kontrol mühendisi Erdem Gürbüz, binanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Yeni bina sayesinde farklı birimlerimiz tek çatı altında birleşerek vatandaşlarımıza konforlu ve ulaşılabilir hizmet sunmaya devam edeceğiz."