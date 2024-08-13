İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ballıkuyu'daki kentsel dönüşüm sürecinin durduğuna dair iddiaları yanıtladı. 12 yıldır bölgede herhangi bir çalışma yapılmadığı yönündeki eleştirilere karşı açıklamada bulundu. Belediyeden yapılan açıklamada, kentsel dönüşüm çalışmalarının aktif olarak devam ettiği ve birçok aşamanın tamamlandığı belirtildi.

Kentsel dönüşüm alanı ve planlama süreci

5393 Sayılı Kanun'un 73. maddesi çerçevesinde 16 Eylül 2011 tarihinde Belediye Meclisi tarafından belirlenen Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, 10 Ekim 2012 tarihinde Resmi Gazete'de ilan edilerek yürürlüğe girdi. Yaklaşık 48 hektarlık bu alan, Ballıkuyu Mahallesi’nin tamamını ve çevredeki Akarcalı, Kosova, Kocakapı ve Yeşildere mahallelerinin bir kısmını kapsıyor. 2000 yılında onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına sahip olan bu bölgede, dönüşüm süreci devam ediyor.

Çalışmalar etaplar halinde sürüyor

Dönüşüm alanında zemin üstü envanter tespit çalışmaları tamamlandı. Hak sahipliği bilgileri ve belgeleri toplanarak veri tabanı oluşturuldu. Bu proje kapsamında, 3 bin 396 yapı, 6 bin 196 bağımsız birim ve yaklaşık 7 bin 139 hak sahibi bulunuyor. Planların bazı tescil işlemlerinin tamamlanmaması ve arazinin zorlu koşulları göz önünde bulundurularak, çalışmalar etaplar halinde sürdürülüyor.

Hak sahipleriyle iletişime geçildi

Hak sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla 2013 yılında bir İletişim ve Tanıtım Merkezi kuruldu. İlk etap olarak belirlenen Yeşildere Caddesi’ndeki 585 hak sahibiyle 17 Nisan 2017 tarihinde uzlaşma görüşmelerine başlandı. Görüşmeler birebir olarak devam ediyor. Bu süreçte, küçük metrekareli arsalarda 3-4 katlı ve 80-100 metrekare büyüklüğünde bağımsız birimler tasarlanarak, hak sahiplerinin yeni projeden en iyi şekilde faydalanmaları hedefleniyor.

Dönüşüm alanı içinde 1 hektarlık kısımda afet riski tespit edildi

Dönüşüm alanı içinde yaklaşık 1 hektarlık alan, AFAD tarafından 6 Haziran 2018 tarihinde hazırlanan jeolojik etüt raporu doğrultusunda 14 Ocak 2019 tarihinde 'Afete Maruz Bölge' olarak ilan edildi. Bu bölgede kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda kaya düşmesi nedeniyle kamulaştırma işlemleri yapılmış ve teknik raporlar düzenlenmiştir.