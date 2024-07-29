İzmir'de yenilikçi enerji çözümü: Hibrit güneş ağaçları

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir enerji ve iklim nötr hedeflerine ulaşmak amacıyla çarpıcı bir projeyi hayata geçirdi. Bostanlı’da kurulan İklim Nötr Noktası, güneşten ve rüzgardan elde edilen enerjiyle elektrikli araçlar ve elektronik cihazların şarj edilmesini sağlıyor. Hibrit güneş ağaçları, çevre dostu teknolojilerle donatılarak, kentin enerji ihtiyacına katkı sunuyor.

Proje detayları ve sağladığı faydalar

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, ESHOT Genel Müdürlüğü ve Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) iş birliğiyle gerçekleştirilen bu projede, hibrit güneş ağaçları Bostanlı Vapur İskelesi, ESHOT durakları, tramvay ve bisiklet yollarının kesişim noktasına yerleştirildi. Her biri 155 watt gücünde 5 güneş paneli ve bir rüzgar türbini bulunan bu ağaçlar, toplamda 1.75 kW kurulu güce sahip. Bu kapasite, bir hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşılayabiliyor.

Temiz enerjiye geçiş ve toplumsal yarar

İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Ahmet Toker, projeyle temiz enerjinin günlük yaşama entegre edilmesini ve halkın bu enerjiye erişiminin sağlanmasını hedeflediklerini belirtti. Güneş ağaçları, hem enerji üretimi hem de gölge alan yaratma gibi çift yönlü faydalar sunuyor.

Kullanıcı görüşleri ve etkiler

Projeden faydalanan vatandaşlar, bu yenilikçi uygulamanın hayatlarını nasıl kolaylaştırdığını dile getirdi. Faria Turmanidze, “Bu güneş panelleri doğaya büyük katkı sağlıyor. Temiz enerji kaynaklarını destekliyorum ve bu projeyi geleceğimiz için önemli buluyorum” dedi. Mahsun Tamur ise, şarj noktası aramak zorunda kalmadan temiz enerjiyle elektronik eşyalarını şarj edebildiklerini vurguladı.

Öğrenci Gökdeniz Toprak ve Ahmet Çağan Karlı da, bu uygulamanın günlük hayatlarını nasıl kolaylaştırdığını ifade ederek, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.