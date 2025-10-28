İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı’nın 102’nci yılı kutlamaları kapsamında “Cumhuriyet Her Yerde” sloganıyla kentin dört bir yanında düzenlenen etkinlikler Tire ile devam etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu merkeze uzak ilçelere ulaştırmayı sürdürüyor. İzmir’in dört bir yanında “Cumhuriyet Her Yerde” sloganıyla yapılan etkinlikler Torbalı, Kiraz, Menemen, Menderes ve Bergama’nın ardından Tire ile devam etti. Merkez Gölet’teki programa İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi partilerin, derneklerin, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kutlama Tire Belediyesi’nin bir asrı aşkın geçmişe sahip olan Tarihi Armoni Bandosu’nun müzik şöleniyle başladı.

“Cumhuriyet milyonların talebini dile getiren bir yönetim biçimidir”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın sevgi, saygı ve selamlarını ileten Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, “Cumhuriyet, ‘ben de varım, ben de buradayım’ diyen milyonların talebini dile getiren bir yönetim biçimidir. Hak, hukuk, adalet ve eşitlik isteyenlerin yönetim biçimidir. Bu nedenle sahip çıkıyoruz ve kutluyoruz. Cumhuriyet'in bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yaşama karşı sorumluluk, özgürlük, mücadele azmi, eşitlik, demokrasi, bütün bunların hepsinin temelinde Cumhuriyet var” dedi.

Her yaşa uygun aktivite

Bando sonrasında halk oyunu gösterisiyle devam eden programda vatandaşlar “Atatürk’ün Yurt Gezileri” adıyla etkinlik alanında kurulan fotoğraf sergisini gezdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası, Kültür Orkestrası ve Türk Halk Müziği Muhtarlar Korosu’nun konserleriyle müzik ziyafeti sunuldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları Cumhuriyet Oyunu sahnelenirken mini disko, sihirbaz, palyaço ve yüz boyama etkinlikleriyle minikler de eğlenceye doydu. Alanda ayrıca gençlik spor deneyim alanları, VR deneyim alanı, çocuk atölyeleri, sağlık işleri ve tarımsal hizmetlerle ilgili stantlar, gezici kütüphane aracı ile akıl zeka oyunları atölyesi yer aldı.

Dopdolu programda sona doğru

“Cumhuriyet Her Yerde” etkinlikleri, 22 Ekim günü Torbalı İnönü Mahallesi’nde başladı. Program kapsamında 28 Ekim’de Selçuk Belevi Mahallesi’nde birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda saat 10.00’da Selçuk Zeytinköy Mahallesi’nde bando gösterisi yapılacak. Saatler 18.00’i gösterdiğinde ise Selçuk Merkez İstasyon Meydanı’nda kortej yürüyüşü, Selçuk Belediyesi Orkestrası Konseri, çocuklar için mini disco, sihirbaz, clown gösterileri gerçekleştirilecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ayrıca Dikili merkezde saat 20.00’de düzenlenecek konserler coşkuyu doruğa çıkaracak.