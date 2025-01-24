İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen "22. Caz Afişi Yarışması" sonuçlandı ve 32. İzmir Avrupa Caz Festivali afişi belirlendi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İletişim Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi Kenan Yiğit’in tasarladığı üçleme, festivalin afişi olarak seçildi.

Yarışmaya 308 afiş katıldı

Yarışmaya Türkiye’nin çeşitli illerinden toplam 308 afiş katıldı. Ancak, 20 afiş şartname kurallarına uymadığı için diskalifiye edildi. Seçici kurul, geriye kalan afişler arasından Kenan Yiğit’in tasarımını birinci seçerek, toplamda 32 afişi sergilenmeye değer buldu.

AASSM'de sergilenecek

Seçilen afişler, 32. İzmir Avrupa Caz Festivali süresince Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Alt Galeri’de sergilenecek. Festivalin sanatseverlere hem görsel hem de müzikal bir şölen sunması bekleniyor.