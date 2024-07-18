İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, ormanlık ve makilik alanda çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi.
Alaçatı Mahallesi'nde çıkan yangında yaşamını yitiren Mine Elmas'ın (35) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemi sonrası yakınları tarafından Buca Baltalılar Camisine getirildi.
Aile yakınlarının katıldığı cenaze töreninde, akrabaları gözyaşlarını tutamadı.
Elmas'ın cenazesi, kılınan cenaze namazın ardından Buca Kırıklar Mezarlığına götürüldü.
Yangında hayatını kaybeden Mesut Coşkun ve oğlu Hilmi Coşkun'un cenazeleri de İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından düzenlenen cenaze töreniyle Buca Kırıklar Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da katıldı.
- Yangın
Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisinde 15 Temmuz'da çıkan ve yoğun müdahaleyle söndürülen yangında 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanmıştı.