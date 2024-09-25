Göçmen kaçakçılığına ağır darbe! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde düzenlenen ve 4 gün süren “Kalkan-27” operasyonlarında 84 göçmen kaçakçısının yakalandığını, 1029 düzensiz göçmenin ise geri gönderilmek üzere gözaltına alındığını açıkladı.

1029 düzensiz göçmen gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, Türkiye genelinde yürütülen kapsamlı operasyonlar sonucunda göçmen kaçakçılığına büyük bir darbe vuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleşen "Kalkan-27" operasyonları, 27 farklı ilde eş zamanlı olarak yürütüldü. İzmir, Edirne, Muğla, Antalya, İstanbul gibi kritik illerin de dahil olduğu bu operasyonlarda 84 göçmen kaçakçısı yakalandı, 1029 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Tutuklamalar ve adli süreçler devam ediyor

Operasyonlar kapsamında yakalanan göçmen kaçakçılarının 25’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise yasal işlemleri sürüyor. Gözaltına alınan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.