TFF 3. Lig 4. Grup’ta İzmir derbisi nefesleri kesti. Bornova 1877, Altay karşısında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
Bornova öne geçti
Maça hızlı başlayan Bornova 1877, 7’nci dakikada Murat Arslan’ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
Altay, kaptanla eşitliği yakaladı
İkinci yarıya daha istekli başlayan Altay, 54’üncü dakikada 44 yaşındaki kaptanı Murat Uçar’ın golüyle skoru 1-1’e getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı. Bu sonuçla Bornova 1877 puanını 7’ye yükseltirken, düşme hattındaki Altay ise 2 puana ulaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı bakımda olduğu için karşılaşma Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynandı.