TFF 3. Lig 4. Grup’ta İzmir derbisi nefesleri kesti. Bornova 1877, Altay karşısında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

İzmir Balçova saldırısının arkasında DEAŞ varmış
İzmir Balçova saldırısının arkasında DEAŞ varmış
İçeriği Görüntüle

Bornova öne geçti

Maça hızlı başlayan Bornova 1877, 7’nci dakikada Murat Arslan’ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Altay, kaptanla eşitliği yakaladı

İkinci yarıya daha istekli başlayan Altay, 54’üncü dakikada 44 yaşındaki kaptanı Murat Uçar’ın golüyle skoru 1-1’e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı. Bu sonuçla Bornova 1877 puanını 7’ye yükseltirken, düşme hattındaki Altay ise 2 puana ulaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı bakımda olduğu için karşılaşma Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynandı.