2005 yılından bu yana İzmir’in doğalgaz dağıtımını ve işletmesini üstlenen İzmir Doğalgaz, 28 ilçede 1 milyon 230 bin aboneye kesintisiz hizmet sunarak, hem enerji sektöründe hem de bölge ekonomisine katkıda bulunuyor. Şirket, çevre dostu enerji kullanımıyla karbon ayak izini azaltmayı ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi hedefliyor. İzmir Doğalgaz, bu vizyon doğrultusunda Avrupa Birliği destekli SeaCoal Projesi ile yenilikçi çözümler üretmeye devam ediyor.

Deniz yosunundan çevre dostu enerji

İzmir Doğalgaz’ın, Avrupa Birliği tarafından fonlanan EUROGIA Hibe Programı kapsamında onaylanan “SeaCoal: Sürdürülebilir Biyoyakıt ve Biyogaz Üretimi ile Doğal Kaynakların Değerlendirilmesi” projesi, deniz yosunu gibi biyokütlelerden çevre dostu sıvı hidrokarbonlar üretilmesini hedefliyor. 36 ay sürecek proje, yenilikçi bir entegre tedarik zinciri geliştirmeyi amaçlıyor.

İki temel aşama

SeaCoal Projesi, iki temel aşamadan oluşuyor: Hidrotermal Karbonizasyon (HTC); Deniz yosunlarının hidrokömüre dönüştürülmesi. Gazdan sıvıya dönüşüm; Gazlaştırma ve Fischer-Tropsch sentezi ile sıvı hidrokarbonların üretilmesi. Proje, İspanya, İngiltere ve Macaristan’dan ortaklarla yürütülüyor. İzmir Doğalgaz, bu proje ile çevre dostu enerji üretiminde önemli bir adım atmayı ve sektördeki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

“Geleceğe yönelik yenilikçi projeler”

İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, SeaCoal projesi hakkında yaptığı açıklamada, projenin sürdürülebilir teknolojilere yönelik önemli bir yatırım olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “SeaCoal, çevre dostu enerji çözümlerine olan katkımızı artırırken, geleceğin sürdürülebilir teknolojilerine yönelik önemli bir basamak olacaktır. İzmir Doğalgaz olarak, bu proje ile elde edeceğimiz deneyim ve birikimlerle daha birçok yenilikçi projeye imza atmayı hedefliyoruz.”

İzmir Doğalgaz, bu uluslararası projede çevre dostu enerji üretimi ve sürdürülebilir teknolojilerin geliştirilmesi için önemli katkılar sunuyor. Proje, İzmir’in enerji geleceğine yönelik umut verici adımlar atıyor.