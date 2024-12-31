İzmir Eğitim Diş Hastanesi, İzmir'in merkezinde, Basmane bölgesinde yer alır ve şehre gelen hastalar için toplu taşıma araçlarıyla kolayca ulaşılabilir. Metro, tramvay, tren ve vapur gibi çeşitli ulaşım seçenekleriyle hastaneye rahatlıkla erişim sağlanmaktadır.

İzmir Eğitim Diş Hastanesi’ne nasıl gidilir?

İzmir Eğitim Diş Hastanesi nerede? Diye merak eden vatandaşlar için adres ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. Hastane ve doktor randevusu olan vatandaşlar İzmir Eğitim Diş Hastanesi’ne ulaşmak için tren, metro, tramvay ve vapur gibi toplu taşıma araçlarını kullanabilirler.

İzmir Eğitim Diş Hastanesi’ne metro ile gelmek isteyen vatandaşlar Basmane durağında inerek yürüme mesafesi ile 10 dakikada hastaneye ulaşabilirler. Tramvay ile ulaşım sağlamak isteyenler ise Kültürpark Atatürk Lisesi veya Gazi Bulvarı durağında inerek yine yürüme mesafesi ile hastaneye ulaşım sağlayabilirler. Vapur ile ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar ise Konak Vapur İskelesi’nde inerek oradan tramvay ile aktarma yaparak yine Gazi Bulvarı durağında inerek yürüyerek hastaneye ulaşabilirler.

KURUM: EĞİTİM DİŞ HASTANESİ

ADRES: Fevzi Paşa Bulvarı Akıncı Mahallesi No: 172/2 Basmane/İZMİR

SABİT TELEFON: +90 (232) 441 81 81

FAKS: +90 (232) 489 35 48

ELEKTRONİK POSTA: [email protected], [email protected]

KEP: [email protected]

WEB: http://izmiredh.saglik.gov.tr/