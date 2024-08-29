İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri, sessizliğin ön planda olduğu alanlarda sesli ikaz levhalarının olduğu alanlarda sesli cihazların kullanımının yasak olduğunu belirten bir uyarı yaptı. Hastaneler, okullar ve kütüphaneler gibi huzur ve sessizliğin kritik olduğu mekanlarda, araç kornaları, sirenler ve hoparlörler gibi yüksek ses çıkaran cihazların kullanılmaması gerektiği vurgulandı.

Sessiz alanlarda kurallara uyalım

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, bu tür sesli cihazların kullanımıyla ilgili uyarı levhalarının genellikle sessizliğin önemli olduğu yerlerde bulunduğu ifade edildi. Bu levhaları gören vatandaşların, çevresindeki kişilere saygı göstermek ve huzurlu bir ortamın korunmasına katkıda bulunmak amacıyla bu kurallara uymaları istendi.

Toplum bilinci ve saygı

Hedef, toplum bilincini artırmak ve sosyal yaşamda saygılı bir ortam yaratmak. Özellikle hastanelerde hasta ve hasta yakınlarının huzurunu bozmamak, okullarda eğitim ortamını kesintiye uğratmamak ve kütüphanelerde sessizliği korumak için bu kurallara özen gösterilmesi gerektiği belirtildi.