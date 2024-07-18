İzmir Emniyet Müdürlüğü binası, Seferihisar ilçesi açıklarında yaşanan depremde hasar görmüş ve boşaltılmıştı. Yapılan ikinci ihalede en iyi teklifi veren firma olan METAG İnşaat Ticaret ve NURPA Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ortaklığı, 1 milyar 194 milyon 747 bin TL'lik teklifle sözleşme imzaladı. Bu rakam, binanın yaklaşık maliyeti olan 1 milyar 221 milyon 503 bin TL'nin altında kaldı.

Proje detayları

Yeni İzmir Emniyet Müdürlüğü binası, Umurbey Mahallesi'nde inşa edilecek ve yaklaşık 3 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. İmzalanan sözleşme ile birlikte yapım işine başlanması ve yer tesliminin yapılması bekleniyor.

İlk ihale süreci

İlk ihalede tekliflerin yetersiz kalması üzerine ihale iptal edilmiş, ikinci ihalede ise 7 firma teklif vermişti. En yüksek teklifi 1 milyar 575 milyon TL ile İZKA Gayrimenkul İnşaat Anonim Şirketi verirken, kazanan teklif 1 milyar 194 milyon 747 bin TL olarak belirlenmişti.

Konak'taki tartışmalar

Önceki süreçlerde Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni emniyet binası olarak önerilmesi tartışmalara neden olmuş, ancak son karar Umurbey Mahallesi'nde inşa edilmesi yönünde alınmıştı.