İzmir'de küçük esnafın Kent Lokantası projesine yönelik gösterdiği tepkiye karşı basın toplantısı gerçekleştiren İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Doğan Kılıç, toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu projesinin esnafı iflasa sürükleyebileceğini belirtti ve kurumsalden çözüm talep etti.

Doğan Kılıç, basın toplantısında şunları söyledi: "İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kent Lokantası'nın ilkini Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda açtı. , Kent Lokantası'nın önünde doğal olarak uzun kuyruklar oluştu. Biz esnaf olarak bu kuyruklara gittik ve baktık. Dar gelirlilerden, dezavantajlıların azınlıkta olduğu görüldü.

Başkan Kılıç, proje başlatılmadan önce kendileriyle görüş alışverişi yapılmış olsaydı, Büyükşehir Belediyesi'ni bu konuda uyarabileceklerini belirtti. "Kent Lokantası, dar gelirli olmak için önemli bir hizmet olabilir, ancak küçük esnafın ayakta kalabilmesi için bu projede bazı düzenlemeler yapılmalı" dedi.