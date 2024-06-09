37. Uluslararası İzmir Festivali, çağdaş dans dünyasının önde gelen topluluklarından FolkwangTanzstudio'yu (FTS) ağırlıyor. 97 yıllık geçmişiyle dansın büyük ustalarını yetiştiren FTS, 10 Haziran 2024 Pazartesi akşamı saat 21.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salonda sahne alacak.

"Wonderful Life" gösterisi

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV) düzenlediği festival, Eczacıbaşı Topluluğu’nun ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, İzmir Goethe Enstitüsü, Institut français Türkiye- İzmir, İzmir İtalya Konsolosluğu, Polonya İstanbul Başkonsolosluğu ve İzmir Fahri Konsolosluğu işbirliği ile gerçekleştiriliyor.

FTS, dünya genelinden gelen 10 profesyonel dansçıyı bünyesinde barındırarak genç dansçıları profesyonel sahnelere hazırlamayı hedefliyor. Festivaldeki performansları, farklı kültürlerden gelen dansçıların sanatsal çeşitliliği ve açıklığı ile dikkat çekiyor. Topluluk, kurucusu Kurt Jooss'un "dansta insanı arama" fikrini sahneye taşıma misyonunu sürdürüyor.

Brezilyalı koreograftan “Wonderful Life”

Gösteride, Brezilya doğumlu ünlü koreograf Rudolpho Leoni’nin eseri "Wonderful Life" sahnelenecek. Bu koreografi, çevre, insanlar ve onların anlam arayışlarıyla derin bir diyalog içinde. "Aslolan varış değil yolculuğun kendisidir" teması etrafında şekillenen bu eser, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Eserin biletleri Biletix’ten ve AASSM ana gişeden temin edilebilir.