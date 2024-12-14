Cumhuriyet’in 101. yılı kutlamaları, İzmir’in gözde ilçesi Foça’da, Atatürk’ün ileri görüşlü projelerini, sanata ve turizme bakışını odağa alan unutulmaz bir etkinlikle taçlandı. Tarihi 57. Alay’ın kahramanlık hikayeleri ve Karadeniz Vapuru’nun Avrupa’daki tanıtım yolculuğu, dans gösterileri ve Atatürk’ün sevdiği şarkılarla zenginleştirilmiş bir gecede yeniden hayat buldu.

Atatürk teması geceye damga vurdu

Foça’nın eşsiz atmosferinde gerçekleşen etkinlik, MW Phokaia Beach Resort’un ev sahipliğinde ve Foça Kaymakamlığı, Foça Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Foça Şubesi ve ETİK’in katkılarıyla düzenlendi. Geceye, Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanı Tümamiral Nihat Baran ile protokol üyeleri, Ege’nin önde gelen turizmcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte konuşan MW Phokaia Beach Resort Genel Müdürü Bilge Durdu İşler, “Atatürk, savaşların ortasında bile turizmin, sanatın ve kültürün önemine inanmış bir liderdi. Bu gece, onun benzersiz vizyonunu bir kez daha hatırlıyoruz” ifadeleriyle gecenin anlamını vurguladı.

Öyküler duygulandırdı

Programın en dikkat çekici bölümleri, tarihi 57. Alay’ın kahramanlık destanı ve Karadeniz Vapuru’nun unutulmaya yüz tutmuş hikayelerinin görseller eşliğinde katılımcılarla paylaşılması oldu. 57. Alay’ın hikayesi; Çanakkale’den Filistin cephesine kadar kahramanca savaşmış, ancak İngilizler tarafından Megiddo Cephesi’nde neredeyse tamamen imha edilen 57. Alay’ın hazin öyküsü geceye duygusal bir hava kattı. Karadeniz Vapuru’nun yolculuğu hikayesi ile de Atatürk’ün öncülüğünde, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türk halkının modern yüzünü ve kültürel değerlerini dünyaya tanıtmak için yola çıkan Karadeniz Vapuru’nun hikayesi izleyenleri etkiledi. Genç katılımcılar, böyle bir projenin varlığını ilk kez öğrendiklerini dile getirerek hayranlıklarını ifade etti.

Dans ve müzik şöleni göz doldurdu

Etkinliğin sanat dolu bölümlerinde, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı öğretim görevlisi Engin Karadağ ve Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Derya Derin, Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan özel bir repertuvar sundu. Atatürk’ün sanata verdiği değeri yansıtan dans performansları ve halk oyunları, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Foça Belediye Başkanı’ndan anlamlı mesaj

151 yıllık Foça Belediyesinin ilk kadın başkanı olan Saniye Bora Fıçı, Atatürk’ün kadınlara tanıdığı hakların önemine değinerek, “Bugün bu görevi yapabiliyorsam, bunu Atatürk ve Cumhuriyet’e borçluyum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarız” diye aktardı.

Foça Kaymakamı Mehmet Türköz ise, “Cumhuriyet, geldikleri gibi giderler diyenlerin eseridir. Bu emaneti gelecek nesillere taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” sözleriyle geceye katkı verenlere teşekkür etti. Etkinlik, davetlilerin yoğun alkışları ve duygu dolu anlarla sona erdi.