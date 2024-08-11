İzmir’in Foça ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Meddah ve Masal Festivali, ilk günkü etkinlikleriyle başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Foça Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen festival, tarihi Beşkapılar Kalesi’nde renkli gösterilere sahne oldu.

Festival renkli gösterilerle başladı

Festivalin ilk günü Reha Midilli Kültür Merkezi’nde çocuklara yönelik etkinliklerle başladı ve Beşkapılar Kalesi’nde devam etti. Gönül Dostları Grubu’nun Türk Sanat Müziği dinletisiyle başlayan akşam programı, İzmir Gölge Oyuncuları Derneği’nin Karagöz Gösterisi ile devam etti. Ayrıca, Hakikat Meddahları Kadın Grubu'nun Tayyar Rahmiye ve Kostak Dansı oyunu büyük ilgi gördü. Foçalı turizmci ve yerel tarih araştırmacısı Sebahattin Karaca ise ilçede yaşanmış komik hikayelerle izleyicileri güldürdü. Karaca, Foça tarihine dair bilinmeyenleri paylaştığı performansının ardından, festivale katkılarından dolayı Ödemişli ressam Mustafa Ali Kasap’ın özel bir tablosuyla onurlandırıldı.

Festivalin ilk günü, Azeri Devlet Sanatçısı Samed Canbaxshiyev’in bir idam mahkumunu canlandırdığı duygusal oyunla son buldu. İzleyiciler, sanatçının performansını uzun süre ayakta alkışladı.

UNESCO’dan onay

Hakikat Meddahları Topluluğu lideri ve festival organizatörü Ümit Görgülü, meddahlığın UNESCO tarafından Türkiye'nin kültürel başyapıtı olarak kabul edildiğini ancak Türkiye’de meddahlığın devlet tiyatrolarında ve üniversitelerde yeterince desteklenmediğini belirtti. "Osmanlı’da sarayda bile meddah kadrosu varken, günümüzde bu geleneğe sahip çıkılmaması üzücüdür" diyen Görgülü, meddahlık kültürünün hızla tükenmekte olduğuna dikkat çekti.

Festivale gönüllü katılım ve destek çağrısı

Görgülü, festivale katılan meddahların evlerinin bahçesindeki çadırlarda konakladığını belirterek, "Bu etkinlikler tamamen gönül işiyle yapılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı dışında destek bulamadık, ancak yerel ve genel yönetimlerin bu tür kültürel etkinliklere daha fazla destek vermesi gerektiğine inanıyoruz" dedi. Festival, 14 Ağustos’a kadar Foça Beşkapılar Kalesi, Huzurevi ve Yeniköy’deki programlarla devam edecek.