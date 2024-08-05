Forbes Köşkü: Buca'nın görkemli tarih yatırımı

Buca’daki Levanten malikaneleri arasında en dikkat çekeni olan Forbes Köşkü, tarihin izlerini taşıyan etkileyici bir yapı olarak karşımıza çıkıyor.

Forbes Köşkü, Buca’nın dışında, bir zamanlar çam ağaçlarıyla kaplı bir tepenin zirvesinde yer alıyor. Bu konumu sayesinde, köşk çevresine hakim bir görünüm kazanmış. İki katlı yapının sivri çatısı ve köşesindeki kule, ona ihtişamlı bir taç görünümü kazandırıyor.

Köşkün eşsiz detayları ve malzemeleri

Forbes Köşkü'nün en dikkat çekici özelliklerinden biri, kullanılan malzemeler ve işçilik kalitesidir. Taş ve ithal ahşap detayları, oldukça titiz bir işçilikle şekillendirilmiş. Ayrıca, köşkün strüktürel yapısı da oldukça ilginç. Yığma taş duvarlar arasına gömülmüş ahşap karkas sistem, alışılmadık bir yapı düzeni oluşturuyor. Bu tasarımın, İzmir'in tarih boyunca yaşadığı depremler göz önünde bulundurularak yapıldığı düşünülüyor.

Tarihi geçmişi ve günümüzdeki durumu

Forbes Köşkü’nün 1908 yılında inşa edildiği, bir yıl sonra yanarak tahrip olduğu ve 1910 yılında yeniden yapılarak bugünkü görünümüne kavuştuğu biliniyor. Köşk, Forbes ailesinin antimuan madeni ve meyan kökü ihracatından elde ettiği servetle inşa edilmiş. Forbes ailesi İzmir’i terk ettikten sonra, köşkte Whittall Ailesi yaşamaya başlamış.

Bugün, Forbes Köşkü Buca SSK Hastanesi'nin içinde, ormanlık bir tepenin üzerinde yalnız başına duruyor. Ancak, bu tarihi köşkün geçmişi ve mimarisi, gezginler için önemli bir kültürel miras sunuyor. Köşk, şehrin tarihi dokusunu keşfetmek isteyenler için etkileyici bir durak.

Forbes Köşkü nerede, nasıl ulaşılır?

Adres: 35040 Buca, İzmir, Türkiye'de yer almaktadır.

Konum: Buca’daki SSK Hastanesi’nin içinde, ormanlık bir tepenin üstünde yer almaktadır.

Nasıl ulaşılır:

İzmir şehir merkezinden Buca’ya gitmek için özel araç ya da toplu taşıma araçları kullanılabilir.

Buca merkezden köşke yönlendiren tabelalar takip edilerek, hastane alanına ulaşıldıktan sonra Forbes Köşkü’ne yürüyerek erişim sağlanabilir.