Haber Ekspres Gazetesi'nden Turgay Kılıç'ın haberine göre, 22:50 sularında meydana gelen olayda, gruplar arasında şiddetli bir kavga patlak verdi. Kavganın sırasında bir şahıs, karşı şahsı bacağından birkaç defa bıçaklayarak ciddi şekilde yaraladı. Yaralı kişi, bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken, olay yerine intikal eden polis ekipleri hemen müdahalede bulundu.

Saldırgan, polis tarafından etkisiz hale getirilip kelepçelendi ve olay yerinde yere yatırıldı. Polisin bölgeyi kontrol altına alarak güvenliği sağlamak için çalışmalara başladığı bildirildi. Yaralının sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor ve polis ekiplerinin olayla ilgili daha fazla bilgi paylaşması bekleniyor.

Ek olarak, yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis güvenlik önlemlerini artırdı; bölgede zırhlı araçlar ve Yunus motosikletli polisler sık sık devriye geziyor.