İzmir'de 2-8 Eylül 2024 tarihleri arasında yaşanan trafik kazalarına dair haftalık rapor yayımlandı. Rapora göre, bu dönem içerisinde meydana gelen yaralanmalı kazalarda çeşitli kategorilerde dikkat çeken veriler elde edildi.

Kaza kategorilerinde dağılım

Yaralanmalı trafik kazalarında, gece meydana gelen kazaların oranı %41 olarak kaydedilirken, gündüz yaşanan kazaların oranı ise %59 oldu. Gece ve gündüz kazaları arasındaki bu dağılım, özellikle gece saatlerinde trafik güvenliğinin artırılması gerekliliğini ortaya koyuyor.

Kazaların kategorilere göre dağılımı

Kazaların türlerine göre dağılımda, motosiklet kazaları %13 oranla dikkat çekti. Yaya kazalarının oranı %24 olurken, kavşak ihlali nedeniyle meydana gelen kazalar %16 olarak belirlendi. Ayrıca, ışık ihlali ile ilgili kazalar %3 oranında gerçekleşti. Diğer kazalar kategorisi ise %11 oranında bir paya sahip.

Kaza türleri ve çarpışma türleri

Kaza türlerine bakıldığında, arkadan çarpma olayları %42 oranında, yanlardan çarpma olayları ise %13 oranında gözlemlendi. Bu veriler, özellikle araç takip mesafesine dikkat edilmesi ve yanlardan çarpma riskine karşı sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Güvenlik önlemleri ve öneriler

İzmir Trafik Birimleri, kazaların türlerine ve saat dilimlerine göre alınacak önlemler konusunda çeşitli önerilerde bulundu. Gece saatlerinde trafik güvenliğinin artırılması, motosiklet sürücülerinin güvenliğinin sağlanması ve kavşak ihlallerine karşı denetimlerin artırılması gerektiği ifade edildi.