İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki kayıp eşya bürosunda unutulan eşyalar, gün geçtikçe birikerek büyük bir birikim oluşturuyor. Yolcuların unuttuğu her türlü eşya, adeta bir mağaza büyüklüğünde bir koleksiyon oluşturdu. Bu eşyaların fazlalığı, hem havalimanı görevlilerini hem de yolcuları şaşırtıyor.

Unutulan eşyaların miktarı şaşırtıyor

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Türkiye’nin en yoğun havalimanlarından biri olarak, günde onlarca iç ve dış hat seferine ev sahipliği yapıyor. Ancak bu yoğunluk, yolcuların eşyalarını unutmalarına da neden oluyor. Havalimanının farklı noktalarında unutulan eşyalar, adeta bir mağazayı dolduracak yoğunluktadır.

Neler var neler

Havalimanındaki kayıp eşya bürosunda, çeşit çeşit eşyalar bulunuyor. Televizyonlar, teleskoplar, bebek arabaları, şapkalar, saatler, engelli araçları, para ve altın gibi eşyaların yanı sıra, at eyerinden araba lastiğine kadar pek çok ilginç eşya da yer alıyor. TAV Ege Genel Müdürü Fırat Erkan Balcı, eşyaların ne kadar çeşitli olduğunu vurgularken, bunlar arasında takma dişlerin ve perde kornişlerinin bile bulunduğunu belirtiyor.

Yıllık rakamlar ve bağış süreci

Balcı, 2023 yılında toplamda 12 bin buluntu eşya kaydedildiğini, bunların sadece yüzde 11'inin sahiplerine geri teslim edilebildiğini açıkladı. Eşyalar, 1 yıl kadar kayıp eşya ofisinde saklanıyor, ardından ana depoya taşınıyor. 5 yılın sonunda, eşyalar ihtiyaç sahiplerine bağışlanıyor. Bu süreç, hem kayıp eşya departmanının iş yükünü hem de bağış yapan kuruluşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kayıp eşya yönetimi ve çalışma sistemi

Havalimanındaki kayıp eşya departmanı, 24 saat, 365 gün çalışarak eşyaların tasnifi ve takibini gerçekleştiriyor. Bu süreç, yoğun bir çalışma ve dikkat gerektiriyor. Havalimanında satış yapılmıyor, tüm eşyalar belirli bir süre saklanıp, bağışlanıyor.