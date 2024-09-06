9 Eylül İzmir’in Kurtuluş Günü sebebiyle İzmir iş dünyası temsilcileri birer mesaj yayınlayarak İzmir’in kurtuluşunu kutladılar. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve kurtuluş savaşı şehitlerini de saygı, sevgi ve minnetle anan İzmir iş dünyası, Hasan Tahsin ile başlayan milli mücadelenin fitilinin İzmir’den yakıldığını, İzmir’in kurtuluşu ile Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlandığına vurgu yaptılar.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş: İlk kurşunun atılarak milli mücadelenin başlatıldığı bu kent, 9 Eylül 1922 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve orduları tarafından kurtarılarak Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolu da sonuna kadar açmıştır. Bu anlamda İzmir’in kurtuluşu Lozan’a giden yolun habercisi, müjdecisi olmuştur.

Anlamı yüzyıllar boyunca sürecek böyle bir günde tüm İzmirli vatandaşlarımızın kurtuluş yıl dönümünü kutluyor, başta Kurtuluş Savaşımızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. İzmir doğum günün kutlu olsun, 102. yaşın kutlu olsun.

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz: Bugün İzmir’in doğum günü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun habercisi, Milli Mücadele’nin zaferle taçlandırıldığının tescili olan bir kutlu gündür. 9 Eylül tarihi bir kentin kurtuluş günü olmasının ötesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarih sahnesine çıkacağının tüm dünyaya ilan edildiği gündür. Kurtuluş Savaşı’nın hem fitilinin ateşlendiği hem de zaferin tescillendiği yer olan İzmir'imizin emperyalist işgalden kurtuluşunun 102. Yıldönümü kutlu, mutlu olsun.

EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt: Milli Mücadele’nin zafer ile taçlandırıldığının ilanı olan 9 Eylül kurtuluş günü, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da aydınlatmıştır. Bu işgal sürecinde hayatını kaybeden tüm hemşehrilerimizi saygıyla, bu kutlu mücadeleyi veren başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da özlem ve minnetle anıyorum. İzmir’in kurtuluşu kutlu olsun…

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten: Bizler Türk kadınları olarak Cumhuriyet kazanımlarının değerini bilerek, verilen mücadelenin büyüklüğü karşısında saygıyla eğilerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve minnetle anıyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağını her zaman gönderde tutacağımızın sözünü veriyoruz.

İzmir’in kurtuluşu ve Türkiye Cumhuriyeti kutlu olsun.

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner: 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu’nun 102. yılı kutlu olsun. Cumhuriyet değerlerinin önemini bilerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin faziletlerinin bilincinde olan Türk kadınları olarak İzmir’in kurtuluş gününü kutluyor, başta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı, bayrağı ve istiklali uğruna canını feda etmiş tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun: İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü gururla ve şükranla anıyoruz. Hasan Tahsin’in fitilini ateşlediği Kurtuluş Savaşı, 3 yıl sonra yine İzmir’de son bulurken, bu toprakları bizlere vatan kılan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Onlara duyduğumuz minneti ifade etmenin en doğru biçimi; Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, o günün ruhuyla, aynı yolda, aynı cesur adımlarla, ileriye doğru hep birlikte yürümektir. İzmir’in Kurtuluşu’nun 102. yıl dönümü kutlu olsun.

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul: İzmir’in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül tarihi, sadece bu kentin değil tüm ülkenin en önemli kurtuluş günlerinden biridir. Milli mücadelenin başlangıç ve bitişini temsil eden İzmir, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolu da açmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını kutluyor, başta milli mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğuruna fedakârca savaşan tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi ise saygı ve minnetle anıyorum.