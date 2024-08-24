Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otoyolda seyir hâlindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hâle geldi.
İzmir-İstanbul seferini yapan Uludağ firmasına ait Köksal A. idaresindeki otobüs, Büyükbalıklı mevkiinde alev aldı.
Dumanın fark edilmesinin ardından yol kenarına çekilen otobüsteki 41 yolcu ve sürücü dahil üç personel dışarı çıktı.
Rüzgârın etkisiyle ilerleyen yangın, yol kenarındaki otluk alana da sıçradı.
Yardım çağrısında bulunulması üzerine olay yerine jandarma, trafik polisi, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta ve otluk alandaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Otobüsün kullanılamaz hâle geldiği yangının ardından yolcular, jandarma ekiplerince bulundukları yerden alındı. Yolcuların başka bir otobüsle yollarına devam etmeleri sağlandı.
Alevlerin kısa sürede otobüsü sardığı yangın, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.