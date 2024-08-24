Seferler gecikti, yolcular mağdur oldu

Tıkanıklık nedeniyle seferlerde yaşanan gecikmeler, gece geç saatlerde seyahat eden yolcuları mağdur etti. İzmir Banliyö Sistemi'ne (İZBAN) ait trenlerin zamanında hareket edememesi, yolcuların planlarını ve seyahat sürelerini olumsuz etkiledi. Bazı seferlerin iptal edilmesi ve diğerlerinin ise saatlerinde önemli değişiklikler yaşanması, yolcuların ulaşımını zorlaştırdı.

Yetkililerden açıklama ve çözüm önerileri

İZBAN yetkilileri, yaşanan sorunun nedeni olarak Turan istasyonundaki teknik bir aksaklığı işaret etti. Sorunun çözümü için hemen harekete geçildiği ve gerekli bakım çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. Yetkililer, seferlerin düzenli hale getirilmesi ve benzer sorunların tekrar yaşanmaması için çalışmaların devam edeceğini duyurdu.

Yolculara öneriler ve bilgilendirme

Tıkanıklığın yaşandığı gece boyunca, yolculara alternatif ulaşım seçenekleri sunuldu. Ayrıca, yolcuların sefer saatleri ve olası değişiklikler hakkında bilgilendirilmesi için İZBAN'ın resmi sosyal medya hesaplarından ve istasyonlarda duyurular yapıldı.