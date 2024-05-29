İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 43 yaşındaki Hayrullah Baş, sokakta yürüdüğü sırada husumetlisi olduğu belirtilen Ö.S. ile karşılaştı. Olay, Aşık Veysel Mahallesi 5733/2 Sokak'ta saat 21.00 sıralarında gerçekleşti.

Silahlı Saldırı ve Kaçış

İddiaya göre, üç çocuk babası olan Hayrullah Baş, husumetlisi Ö.S. tarafından tabanca ile vuruldu. Şüpheli, olay yerinden hızla kaçarken, Baş vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Baş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve Takip

Baş'ın cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Henüz yakalanamayan Ö.S.'nin bulunması için polis ekipleri, bölgede ve çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor.