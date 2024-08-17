İzmir’in Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar Karatepe mevkisinde 15 Ağustos akşamı saat 21.00’de başlayan büyük orman yangınının nedeni Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından duyuruldu.

Yangın neden çıktı?

Bakan Yumaklı, yangının piknik amacıyla yakılan ateş sonucu çıktığını belirtti. Üç kişinin açtığı ateşin, ormanlık alanda hızla yayılarak büyük bir felakete dönüştüğü açıklandı.

Alevlerle mücadele

Karşıyaka'daki yangının yanı sıra Bayındır, Tire ve Çeşme ilçelerinde de yangınlar çıktı. Bayındır'da dün akşam saatlerinde Canlı, Elifli, Yeşilova ve Söğütören civarını etkileyen yangın, tarım alanları ve zeytinlikleri tehdit ediyor. İzmir İtfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine destek vererek 19 araç, 14 tanker ve 55 personelle yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının yayılma riskine karşı bölgede bulunan ahırlar boşaltıldı.

Dedebaşı'ndan korkutucu görüntü

İzmir Karşıyaka Dedebaşı mahallesinden elimize geçen bu görüntüler, durumun büyüklüğünü ortaya çıkarıyor. Yangın üçüncü gününe girerken, müdahalaler tüm hızıyla devam ediyor.