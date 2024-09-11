İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda 13 Ağustos 2024 tarihinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının, tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan kişiler tarafından çıkarıldığı tespit edildi. Yangın, Çiğli ve Bornova ilçeleri sınırlarına kadar ulaşıp, toplamda 2 bin 159 hektar alanda etkili oldu.

8 şüpheli gözaltına alındı

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalarda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. 150 saatlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yangına sebebiyet veren kaçak kazı yapan 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerine baskın

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 40 obje, imitasyon banknotlar, polis emeklileri derneği üyelik kartları, polis gazetesi kimlik kartları, polis araç tanıtım kartları ve sahte pasaportlar ele geçirildi.

3'ü adli kontrol şartıyla serbest

Şüphelilerden E.Y., S.K., ve M.İ., "taksirle yangına neden olmak" ve "kaçak kazı yapmak" suçlamasıyla, D.Y. ve A.S. ise "kaçak kazı yapmak" suçundan tutuklandı. Üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Yangın, 18 Ağustos 2024 tarihinde kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sırasında çok sayıda ev ve iş yerinde hasar meydana gelmişti. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda ormanlık alanın büyük bir kısmı kurtarılmış olsa da, meydana gelen zarar ve hasar büyük ölçüde dikkat çekmişti.