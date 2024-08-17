İzmir’in Karşıyaka ilçesinde devam eden büyük yangın nedeniyle, bölgedeki kuryelerin faaliyetleri kısıtlandı. Yangın söndürme çalışmalarına destek veren köylülere erzak götüren kuryeler, tehlikenin artması nedeniyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Yol kapalı

Yangın bölgesine erzak ve içecek götüren kuryeler, bölgede artan tehlike ve yangının yayılma riski nedeniyle güvenlik önlemleri kapsamında Tazlan Tepe’ye çekildi. Yangın söndürme işlemlerine destek veren köylülere yardım eden kuryeler, yol kapalı olduğu için yangın bölgesine erişim sağlayamadı.

"Sancaktepe’ye doğru gidiyoruz"

Yemek Sepeti kuryelerinden biri, yaşanan durumu Haber Ekspres Gazetesi ekiplerine şöyle anlattı: “Bölgede iki tane itfaiye aracı var. Yol kapalı. Değişmeli çalışıyorlar orada da. Bizi o tarafa geçirmediler. Biz de onlara içecek ve yiyecek verdik, şimdi geri dönüyoruz. Şu anda Sancaktepe’ye doğru gidiyoruz. Tüm kuryeler dönüyoruz, araçla almıyorlar, bu yüzden oraya gidemiyoruz.”

Kuryelerin bölgede geçici olarak durdurulması, hem güvenlik hem de yangın söndürme çalışmalarının aksamaması amacıyla alındı. Yangın söndürme ekipleri ve acil durum hizmetleri, bölgedeki tüm operasyonları kontrol altında tutmaya çalışıyor.