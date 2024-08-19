Yamanlar Dağı’nda başlayan orman yangını, hızla yayılarak çevredeki yerleşim alanlarını tehdit etti. Bu tehlikeli süreçte Karşıyaka Belediyesi’ne ait Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi ve Celal Üner Bakımevi’nde kalan köpekler, tedbir amacıyla tahliye edilerek İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tesislerine nakledildi. Can dostlar, Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü ile Seyrek Hayvan Hastanesi ve Bakımevi Kompleksi’nde bakım ve rehabilitasyona alındı. Konak Belediyesi’ne götürülen köpekler de Pako’ya taşınarak yeni sahiplerini beklemeye başladı.

“Önceliğimiz onları sahiplendirmek”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirterek, “İlk andan itibaren yanımızda olan Büyükşehir Belediyemize minnettarız. Can dostlarımız güvende ve rehabilitasyon süreçleri devam ediyor. Bakımevimizde önemli bir hasar yok, gerekli düzenlemelerden sonra köpeklerimizi geri getireceğiz. Ancak en büyük önceliğimiz, onları yeni ve sevgi dolu ailelerle buluşturmak. Vatandaşlarımızı satın almak yerine, bu canlara yuva olmaya davet ediyoruz,” dedi.