İzmir Körfezi, son günlerde büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya. İzmir sahilinde karaya vuran ölü balıklar, şehirde kötü kokuların yayılmasına ve kamu sağlığının tehlikeye girmesine yol açtı. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada durumu "Acil Durum: İzmir Körfezini Kaybediyoruz" şeklinde değerlendirdi.

İnan, yaşanan çevre felaketinin sorumlusunun İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirtti. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, şehrin atıklarını ve kanalizasyonunu yeterince temizlemeden körfeze boşalttığını vurguladı. İnan, arıtma tesislerinin yetersiz ve bakımsız olduğunu, bu durumun şehir için büyük bir tehlike oluşturduğunu ifade etti.

İzmir'de yaşanan bu durumun kamu sağlığını tehdit ettiğine dikkat çeken İnan, "Bugün o balıkların yaşadığı tehlike tüm şehri ilgilendiriyor. Harmandalı Çöplüğü'nde yaşayan çocuklar ve insanlara yazık değil mi?" şeklinde konuştu. Ölü balıkların ve kötü kokuların şehirde geniş bir sağlık sorununa yol açabileceğini belirtti.

İnan, İzmir’in turistik ve tarihi değerlerinin zarar gördüğünü, şehrin milyonlarca turistin akınına uğramasına rağmen kötü kokular yüzünden çekilmez hale geldiğini belirtti. "Bu kötü koku İzmir’in değil. Kötü kokan sizin zihniyetiniz ve beceriksizliğiniz" diyerek eleştirisini sürdürdü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e seslenen İnan, "Sözde yüzecektiniz. Bugün tek bir balık yaşamayacak duruma getirdiniz! Tunç Bey, kayıkçı kavgası yapmak yerine işinizi yapın" dedi.

İzmir Körfezi'ndeki bu çevre felaketi, hem şehir halkı hem de turistler için ciddi bir sorun teşkil ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu durumla acilen ilgilenmesi ve gerekli önlemleri alması bekleniyor.