İzmir Körfezi açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İzmir Körfezi’nde gece yarısı deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.18'de Ege Denizi İzmir Körfezi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir merkez ve çevre ilçelerde hissedildi.

Karaburun’a 11.2 kilometre uzaklıkta

Depremin merkez üssü, İzmir’in Karaburun ilçesine 11.20 kilometre uzaklıkta, yerin 7.28 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntı bölgede kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmadı.

AFAD: 'Olumsuz bir durum yok'

AFAD ekipleri bölgede yaptığı taramalarda şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını bildirdi. Uzmanlar depremin ardından artçı sarsıntıların olabileceğini belirtti ve vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.