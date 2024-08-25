İzmir Körfezi’nde 20 Ağustos'ta meydana gelen balık ölümleri ve kötü kokunun ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgedeki kirliliğin kaynağını tespit etmek ve önlemek amacıyla kapsamlı bir denetim süreci başlattı.

Kirlilik kaynakları üzerine yoğun inceleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı uzman ekipler, Bayraklı ilçesi Turan mevkisinde meydana gelen olayların ardından körfeze akan 7 büyük derenin ve çeşitli arıtma tesislerinin su numunelerini toplamaya başladı. Ekipler, Bostanlı, Bayraklı, Laka, Arap, Balçova dereleri, Manda ve Meles çayları ile Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ne ait arıtma tesislerinden numuneler alarak mobil laboratuvarlarda analiz ediyor.

Ölçüm ve analizler devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “Balık ölümlerinin ardından çeşitli derinliklerden ve açıklıklardan numuneler aldık. Körfeze akan 7 derenin getirdiği kirlilik yükünü tespit etmek amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Ayrıca, bölgede bulunan 36 atık su arıtma tesisinin verilerini online olarak izliyoruz. Mobil laboratuvarımız aracılığıyla mevzuat kapsamında izleme sistemi bulunmayan atık su kaynaklarını da denetleyeceğiz.”

Akgün, ilk gözlemlere göre bölgedeki çözünmüş oksijen miktarının düştüğünü ve bu durumun balık ölümlerine neden olduğunu belirtti. Ancak, kapsamlı değerlendirme ve çözüm önerileri için analiz sonuçlarının beklenmesi gerektiğini vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK’tan destek

Balık ölümlerinin yaşandığı bölgede İzmir Büyükşehir Belediyesi de çeşitli temizlik çalışmaları yürütüyor. Belediye, süpürge teknesi ile temizlik yaparken, İZSU ekipleri Bornova Deresi’nin denize döküldüğü noktada dip çamurlarını iş makineleriyle temizliyor. Ayrıca, itfaiye ekipleri Bayraklı sahiline 4 hidrosoft pompa kurdu. Bu pompalar, suyu filtreleyerek yeniden denize deşarj etmekte ve suyun oksijen oranını artırmayı hedeflemektedir.

TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi de İzmir Körfezi'nde çeşitli noktalar üzerinde incelemeler gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar, kirliliğin kapsamını belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla yapılıyor.