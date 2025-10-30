İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte kültür ve sanatın farklı alanlarında düzenlediği etkinliklerle İzmirlilerin sosyal yaşamına değer katmaya devam ediyor. İzmirliler 15 Kasım’da bir kez daha blues müziğin büyülü ezgilerini İzmir Körfezi manzarası eşliğinde dinleme fırsatı bulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kültür AŞ ve İZDENİZ AŞ iş birliğiyle geçen ay gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören “Blues on Blues” etkinliği, yoğun istek üzerine bir kez daha müzikseverlerle buluşuyor. İzmirlilere müzik dolu bir gece yaşatan etkinlik, yine İzmir Körfezi’nin büyüleyici atmosferinde blues tutkunlarını bir araya getirecek. 15 Kasım Cumartesi saat 20.30’da Konak İskelesi’nden hareket edecek Bergama Vapuru, katılımcılara denizin ortasında unutulmaz bir müzik yolculuğu sunacak. Blues sahnesinin sevilen gruplarından “The Old Ramblers”, körfezin serin rüzgârını sıcak ezgilerle buluşturarak katılımcılara keyifli anlar yaşatacak.

Etkinlik boyunca Bergama Vapuru’nda yiyecek ve içecek servisi yapılacak. Dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesine ise izin verilmeyecek.

Biletler online satışta

Etkinliğin biletleri bubilet.com.tr adresi üzerinden satışa sunuldu. Online bilet alan katılımcılar, kendilerine SMS ile gönderilen bağlantı üzerinden QR kodlu Biniş Kartı edinerek gemiye giriş yapabilecekler.