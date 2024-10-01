İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik ve balık ölümleri, İzmir’in en popüler turistik alanlarından biri olan Kordon'da esnafı büyük bir çıkmaza soktu. Özellikle son dönemde körfezdeki kötü koku ve denizin rengindeki değişim, bölgeye gelen ziyaretçi sayısında ciddi bir azalma yarattı.

30-40 oranında düşüş

Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, kötü kokunun etkisinin turizmi ve esnafı olumsuz etkilediğini belirterek şunları söyledi: "Müşterilerimiz işletmelerimize gelince belli bir noktadan sonra 'burnumun direği kırıldı artık' diyor. Müsaade isteyip ayrılıyor. İşlerimizde yüzde 30-40 oranında bir düşüş yaşadık."

Özellikle balık restoranlarının ciddi şekilde etkilendiğini ifade eden Şanlı, insanların yanlış bir algıyla ölü balıkların satıldığını düşündüğünü ve bu nedenle bu mekanlara gitmekten çekindiklerini belirtti. Şanlı, temiz bir körfez olmadan İzmir’in hedeflediği turistik çekimi sağlayamayacağını da sözlerine ekledi.

Esnaf büyük sorunlarla karşı karşıya

Kordon’da iş yeri bulunan esnaflardan Oktay Akbulut ise kötü kokunun işletmelere ciddi zarar verdiğini ve morallerin bozulduğunu ifade etti: "Eskiden buralar dolup taşardı, artık insanlar Kordon’a gelmiyor. Biz bile dışarı çıkmaktan kaçınıyoruz."